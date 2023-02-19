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باشاغا يبحث آلية تحسين الأوضاع الخدمية والأمنية بمنفذ أمساعد البري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 10:55 مساء
باشاغا يبحث آلية تحسين الأوضاع الخدمية والأمنية بمنفذ أمساعد البري
اجتماع باشاغا مع القيادات الأمنية لمناقشة أوضاع منفذ أمساعد البري، الأحد 19 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، مع وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، ومدير منفذ أمساعد البري اللواء عبدالسلام لامين، آلية تحسين الأوضاع الخدمية والأمنية بالمنفذ، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وحضر اجتماع باشاغا مع وزير الداخلية ومدير أمن منفذ أمساعد البري، كل من مدير إدارة التخطيط الأمني بوزارة الداخلية اللواء ونيس الشكري ومدير أمن بئر الأشهب العميد آدم عيسى، ومدير أمن أمساعد اللواء عمران أبريك.

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وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية، والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل اليومي بالمنفذ وإيجاد الحلول لها؛ لضمان نجاح سير العملية الأمنية وتذليل كافة الصعوبات أمام المسافرين والمواطنين بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

مقترح لإعادة هيكلية العمل بمنفذ أمساعد
واستعرض الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في مدينة سرت، آلية العمل والجهود التي يبذلها كافة العاملين بالمنفذ من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى استعراض مقترح إعادة هيكلية العمل بالمنفذ وفقًا لأسس متطورة.

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة أن باشاغا أكد خلال الاجتماع سعيه على العمل مع وزير الداخلية لتحسين الأوضاع الخدمية والأمنية بالمنفذ، مشددًا على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة.

اجتماع باشاغا مع القيادات الأمنية لمناقشة أوضاع منفذ أمساعد البري، الأحد 19 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع باشاغا مع القيادات الأمنية لمناقشة أوضاع منفذ أمساعد البري، الأحد 19 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع باشاغا مع القيادات الأمنية لمناقشة أوضاع منفذ أمساعد البري، الأحد 19 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع باشاغا مع القيادات الأمنية لمناقشة أوضاع منفذ أمساعد البري، الأحد 19 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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