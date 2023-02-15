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خلال زيارة مفاجئة.. باشاغا يطلع على مشكلات إذاعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 15 فبراير 2023, 12:36 مساء
خلال زيارة مفاجئة.. باشاغا يطلع على مشكلات إذاعة سرت
باشاغا خلال لقائه مع وزير الثروة المائية محمد دومة، 18 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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أجرى رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا زيارة مفاجئة، اليوم الأربعاء، لإذاعة سرت المحلية.

واستمع باشاغا خلال لقائه موظفي الإذاعة إلى المشكلات التي تواجه عملهم، كما أجرى لقاء مع الإذاعي خالد يوسف.

الاحتفال بـ27 عاما على تأسيس الإذاعة
وفي 11 يناير الماضي، احتفلت إذاعة سرت بذكرى مرور 27 عاما على انطلاق البث الخاص بها.

- الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت

شارك في الاحتفالية مع العاملين بالإذاعة عميد المجلس البلدي لسرت مختار المعداني ومسؤولون بمختلف القطاعات والأجهزة بالبلدية، وصحفيون وإعلاميون وشعراء وأدباء وإذاعيون، إضافة إلى عدد من المديرين السابقين للإذاعة، كما كشف خلالها الستار عن اللوحة التذكارية لمؤسسي الإذاعة منذ افتتاحها في العام 1995.

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