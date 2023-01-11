الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

احتفلت إذاعة سرت المحلية، بذكرى مرور 27 عاما على انطلاق البث الخاص بها، بحضور عميد المجلس البلدي لسرت مختار المعداني.

وشارك في الاحتفالية مع العاملين بالإذاعة، مسؤولون بمختلف القطاعات والأجهزة بالبلدية، وصحفيون وإعلاميون وشعراء وأدباء وإذاعيون، بالإضافة إلى عدد من المدارء السابقين للإذاعة.

وأشاد الحضور بـ«الدور المتميز» الذي تلعبه الإذاعة، رغم قلة الإمكانات والدعم، حيث نقلوا لكوادرها شكر وامتنان أهالي سرت.

وشهدت الاحتفالية كشف الستار عن اللوحة التذكارية لمؤسسي الإذاعة منذ افتتاحها في العام 1995.