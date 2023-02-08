استعادة 22 مزرعة ضمن مشروع المردوم الزراعي شرق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تمكنت نيابة المردوم الجزئية رفقة فرع جهاز الشرطة الزراعية ومديرية أمن بني وليد ومركز شرطة المردوم واللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكري، من استرجاع 22 مزرعة ضمن مشروع المردوم الزراعي شرق بلدية بني وليد التابع للدولة.

وأوضح رئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية ببني وليد العميد عبدالمجيد البراني لـ«بوابة الوسط» أن هذه المزارع تخص مشروع المردوم الزراعي للمنتفعين جرى الاعتداء عليها وتخريبها من بعض الأشخاص واستغلت منذ عام 2014.

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وذكر البراني، أن عملية استرجاع المزارع جاءت تنفيذاً لتعليمات رئيس نيابة بني وليد الابتدائية بشأن رفع الاعتداءات على أملاك الدولة واسترجاعها لها وحماية المشاريع الزراعية من التعديات المستمرة.

وبدأت إدارة إنفاذ القانون طرابلس التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الإثنين، بإزالة المباني المخالفة والمحال العشوائية بمدينة بني وليد، وذلك ضمن حملة أمنية تستهدف منع الاعتداءات على الأراضي العامة وإعادة ملكيتها للدولة بناء على تعليمات النائب العام.

إحدى مزارع مشروع المردوم الزراعي شرق بني وليد. (الإنترنت)

إحدى مزارع مشروع المردوم الزراعي شرق بني وليد. (الإنترنت)

إتمام إجراءات استعادة المزارع التابعة لمشروع المردوم الزراعي شرق بني وليد. (الإنترنت)

إتمام إجراءات استعادة المزارع التابعة لمشروع المردوم الزراعي شرق بني وليد. (الإنترنت)

إتمام إجراءات استعادة المزارع التابعة لمشروع المردوم الزراعي شرق بني وليد. (الإنترنت)