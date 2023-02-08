«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية على طول الساحل الغربي، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على طول الساحل الشرقي.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح سرعة الرياح بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع الموج إلى 3.00 أمتار غدا.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- سقوط أمطار جيدة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر يصل مساء الغد إلى 3.00 أمتار على الساحل من مصراتة إلى الخمس.
- البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربا مساء الغد على الساحل من مصراتة إلى الخمس.
- درجات الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب ارتفاع الموج.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- تكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار تكون جيدة غدا على الساحل من شحات إلى طبرق.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة تتراوح مساء اليوم بين 25 و35 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر ويصل غدا إلى 3.00 أمتار على الساحل من شحات إلى طبرق.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا غدا على الساحل من شحات إلى طبرق.
- درجات الحرارة تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب ارتفاع الموج.
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