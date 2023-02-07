انتشال 4 قذائف مدفعية من مزرعة مواطن بمنطقة السائح

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت فرقة فنية تابعة لإدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية 4 قذائف مدفعية من مزرعة مواطن بمنطقة السائح جنوب شرق طرابلس، بحسب ما أعلنته الهيئة، اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن انتشال القذائف جرى بعد تلقيها بلاغًا من أحد المواطنين بشأن وجود المخلفات الحربية بمزرعته الواقعة بمنطقة السائح و«على إثره خرجت الفرقة الفنية إلى المكان المبلغ عنه حيث جرى العثور على 4 قذائف مدفعية».

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وأكدت هيئة السلامة الوطنية إزالة القذائف وتأمين المكان من قبل الفرقة الفنية التابع لإدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بالهيئة، ونقلها إلى مكان التخزين إلى أن تجري عملية إتلافها لاحقًا.

انتشال 4 قذائف مدفعية من مزرعة مواطن بمنطقة السائح. (هيئة السلامة الوطنية)

انتشال 4 قذائف مدفعية من مزرعة مواطن بمنطقة السائح. (هيئة السلامة الوطنية)

انتشال 4 قذائف مدفعية من مزرعة مواطن بمنطقة السائح. (هيئة السلامة الوطنية)

انتشال 4 قذائف مدفعية من مزرعة مواطن بمنطقة السائح. (هيئة السلامة الوطنية)

انتشال 4 قذائف مدفعية من مزرعة مواطن بمنطقة السائح. (هيئة السلامة الوطنية)