إزالة 3 قذائف من إحدى المزارع بوادي المردوم شرق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تمكن فريق من وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بمكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد، اليوم الإثنين، من إزالة 3 قذائف متوسطة وثقيلة من إحدى المزارع الواقعة بوادي المردوم شرق المدينة.

وأوضح مصدر بمكتب هيئة السلامة الوطنية ببني وليد لـ«بوابة الوسط» أن عملية الإزالة جرت بعد تلقي المكتب بلاغا من أحد المواطنين بشأن وجود بعض القذائف غير المتفجرة في مزرعته، مشيرا إلى أن أعضاء من فريق وحدة المفرقعات توجهوا على الفور إلى المكان لإزالتها وتجميعها مع باقي القذائف التي جُمعت في السابق تمهيدا للتخلص منها.

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وذكر المصدر أن المخلفات الحربية التي عثر عليها فريق وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، كانت عبارة عن اثنتين من قذائف الدبابات وقذيفة «آر. بي جي»، مجددا مطالبة جميع المواطنين بضرورة عدم مساس أي أجسام غريبة يتم العثور عليها وإبلاغ أفراد عناصر مكتب هيئة السلامة الوطنية.