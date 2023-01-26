انتشال 199 قذيفة متوسطة وصغيرة من عدة أماكن بوادي سوف الجين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تمكن أعضاء مكتب هيئة السلامة الوطنية بمدينة بني وليد، من إزالة وانتشال أكثر من 199 قذيفة من الحجم المتوسط والصغير من عدة أماكن بوادي سوف الجين شرق المدينة.

وقال مصدر من مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن أعضاء وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات توجهوا إلى مواقع القذائف لإزالتها ونقلها فورا بعد ورود بلاغ من بعض المواطنين بشأنها.

- إزالة 3 قذائف من إحدى المزارع بوادي المردوم شرق بني وليد

- انتشال قذائف صغيرة ومتوسطة الحجم من منطقتين في بني وليد

- إزالة قذائف هاون قرب محطة كهرباء شمال بني وليد

وذكر المصدر أن القذائف التي جرى انتشالها كانت متنوعة منها 119 قذيفة دبابة، و80 قذيفة هاون، و50 حشوة قذيفة دبابة، مطالبا أصحاب المزارع والأغنام في وادي سوف الجين بضرورة الابتعاد عن أي أجسام غريبة وعدم الاقتراب منها مع ضرورة الإبلاغ عنها حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

وأكد المصدر أن عملية انتشال القذائف جرت بالتعاون بين مكتب هيئة السلامة الوطنية وعدد من الأجهزة الأمنية بالمدينة منها جهاز الشرطة الزراعية وجهاز الأمن الداخلي والشرطة العسكرية.

كمية من القذائف التي جرى انتشالها من عدة أماكن بوادي سوف الجين شرق بني وليد. (الإنترنت)