البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للحوار ووضع خارطة طريق للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا البرلمان العربي، اليوم الإثنين، جميع الأطراف والقوى الوطنية الليبية إلى «العودة للحوار الوطني البناء ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة، من أجل تقريب وجهات النظر والتوافق الوطني حول الأسس والقوانين المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الجاري» وفق بيان أصدره اليوم الإثنين.

وأكد البرلمان العربي في بيان بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا، نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه يتابع بمزيد من الاهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود إتمام الاستحقاقات السياسية للتوصل إلى حلٍ نهائي للأزمة الليبية، مشددًا على ضرورة «إحداث توافق مُستدام بين كافة الأطراف، بهدف الخروج من مرحلة الجمود السياسي والوصول إلى نقطة التقاء توافقية تزيد من فرص الوصول إلى تسوية الأزمة من خلال حل ليبي - ليبي خالص».

البرلمان العربي يرحب بإحياء اللجنة العسكرية

ورحب البرلمان العربي بإحياء دور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بعد فترة جمود، معتبرًا أنها «أحد الركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم والأمن إلى البلاد»، مؤكدًا دعم جهودها المبذولة لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وكذلك دعمه الكامل لكافة السبل الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

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وجدد البرلمان العربي «رفضه التام لأية تدخلات خارجية في الشئون الداخلية الليبية»، داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم ليبيا ومساندتها في لم الشمل وتجاوز الخلافات ونبذ الفُرقة، وإرساء الأمن والاستقرار، ودعم جهود التنمية وإعادة البناء.