بالصور: تدريب 30 طالبا ليبيا على طرق تدريس الإيطالية بجامعة سيينا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، بدء تدريب 30 طالبا ليبيا من خريجي اللغة الإيطالية بجامعة سيينا الإيطالية، لتأهيلهم في طرق تدريس اللغة الإيطالية، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة إن اختيار الدفعة الثانية للتدريب في إيطاليا، جاء بعد إجراء امتحانات مقابلة في طرابلس وبنغازي وسبها خلال مايو من العام الماضي.

تدريب عن بعد للطلاب الليبيين

وأكد حرص الوزارة على تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا خلال السنوات المقبلة، موضحا أن المتدربين الذين وصلوا إيطاليا الجمعة كانوا قد تلقوا تدريبات عن بعد استمرت ثلاثة أشهر، قبل التحاقهم بقاعات الجامعة اليوم الإثنين لتلقي تدريبات لمدة شهرين على نفقة الحكومة الإيطالية، ثم العودة إلى ليبيا وحضور الشهرين الأخيرين من التدريب عن بعد.

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وكان وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، قد أشاد خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو في نوفمبر الماضي بدور الجانب الإيطالي وجديته في تدريس اللغة الإيطالية للطلاب الليبيين وما قدمه من برامج تدريبية بالخصوص لتكوين معلمي اللغة الإيطالية في جامعة كافوسكاري في مدينة البندقية الإيطالية.

يشار إلى أن الدفعة الأولى من المتدربين ضمت 56 طالبا وطالبة ليبية، وتلقت تدريبات بجامعة «Ca'Foscari» بمدينة البندقية الإيطالية.

من فعاليات تدريب 30 طالبا ليبيا على طرق تدريس اللغة الإيطالية بجامعة سيينا الإيطالية، 6 فبراير 2023. (وزارة التربية والتعليم)

من فعاليات تدريب 30 طالبا ليبيا على طرق تدريس اللغة الإيطالية بجامعة سيينا الإيطالية، 6 فبراير 2023. (وزارة التربية والتعليم)

من فعاليات تدريب 30 طالبا ليبيا على طرق تدريس اللغة الإيطالية بجامعة سيينا الإيطالية، 6 فبراير 2023. (وزارة التربية والتعليم)

من فعاليات تدريب 30 طالبا ليبيا على طرق تدريس اللغة الإيطالية بجامعة سيينا الإيطالية، 6 فبراير 2023. (وزارة التربية والتعليم)