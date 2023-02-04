«الأرصاد» يحذر الصيادين على الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلي قوية غدا على الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع موج يتجاوز الـ4 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم غد.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على سرت، تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و2.00 متر.

• البحر خفيف الموج إلي قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر بين 12 و16 درجة مئوية.