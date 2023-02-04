«الأرصاد» يحذر الصيادين على الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلي قوية غدا على الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع موج يتجاوز الـ4 أمتار.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم غد.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على سرت، تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلي قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 12 و16 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة اليوم، وتكون متوسطة إلى ضعيفة بسبب سرعة الرياح واضطراب البحر.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من مساء اليوم.
• الرياح شمالية غربية، بينما تكون متغيرة الاتجاه على ساحل الخليج اليوم، وسرعتها تتراوح ما بين 5 و20 عقدة، وتصل سرعتها غدا بين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلي طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر، ويتجاوز غدا الـ4 أمتار على الساحل الممتد من بنغازي إلي طبرق.
• البحر خفيف الموج علي الخليج إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل هذا اليوم، ويكون مضطربا إلي شديد الاضطراب يوم الغد على الساحل الممتد من بنغازي إلي طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر تقع ما بين 14 و17 درجة مئوية.
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