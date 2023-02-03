حكومة باشاغا تعلن قرب الانتهاء من صيانة مدرسة للتعليم الأساسي بتاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، أن لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية شارفت على الانتهاء من أعمال الصيانة لمدرسة حي النخيل مدارس التعليم الأساسي بمدينة تاروغاء.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» أن المدرسة جرى صيانتها بسبب تضررها بشكل كبير في السنوات الماضية وكذلك عدم الاهتمام بها من قبل الحكومات المتوالية.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن صيانة المدرسة تأتي في إطار الأعمال المكلفة بها لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية التابعة للحكومة، ومن ضمن توصيات باشاغا بتوفير الخدمات لكافة الليبيين بعيدا عن النزاعات السياسية، وإيلاء الاهتمام بالمناطق المتضررة من الحروب.

وأكد المكتب الإعلامي أن مدرسة حي النخيل للتعليم الأساسي بمدينة تاورغاء، ستكون بعد الانتهاء من أعمال الصيانة «بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين في المدينة لاستكمال العام الدراسي».

أعمال الصيانة مدرسة حي النخيل بمدينة تاورغاء. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجل النواب)

أعمال الصيانة مدرسة حي النخيل بمدينة تاورغاء. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجل النواب)

أعمال الصيانة مدرسة حي النخيل بمدينة تاورغاء. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجل النواب)

أعمال الصيانة مدرسة حي النخيل بمدينة تاورغاء. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجل النواب)

أعمال الصيانة مدرسة حي النخيل بمدينة تاورغاء. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجل النواب)