القبض على سارق أخيه في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، القبض على أحد المواطنين المتهم بسرقة مبلغ مالي من مكتب صرافة تابع لأخيه، بعدما نسخ مفتاح الباب، بنطاق مركز شرطة الغربي.

وأفاد البيان بأنّ اعضاء التحري بالمركز ألقوا القبض على متهمين إثنين، على خلفية قيام الأول بسرقة أخيه، حيث تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم أحد الموطنين بشكوى مفادها سرقة 70 ألف دينار من مكتب الصرافة الذي يخصه.

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وبتشكيل فريق للبحث والتحري وجمع المعلومات ، توصل الفريق إلى أن المكتب جرى فتحه بمفتاح، كما توصل الفريق لرصد وجود شقيق المشتكي في ليلة الواقعة بالقرب من المكتب، وبعد القبض عليه ومواجهته اعترف بسرقة 28 ألف دينار من مكتب أخيه بعد أن قام بنسخ مفاتيحه في وقت سابق، وأن صديقه قام بمساعدته في تحطيم خزنة المكتب وصديق آخر قام بأخذهم في سيارته من المحل، بالإضافة لشخص رابع، تقاسموا المبلغ.

وقال صاحب الشكوى إن القيمة المفقودة من مكتبه في تلك الليلة ما بين 28 إلى 29 ألف دينار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والمضبوطين .