القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، القبض علي أحد أفراد تشكيل عصابي يتكون من أربعة أشخاص يمتهنون السرقة بالإكراه وقوة السلاح في المدينة.

وتقدم مواطن ببلاغ إلى مركز شرطة غوط الشعال في 22 ديسمبر الماضي، وجاء فيه أن مجموعة مسلحة اقتحمت المحل الخاص به وهي تحمل أسلحة خفيفة (مسدسات) واستولت علي مبلغ مالي، حسب بيان صادر عن المديرية.

ولازت المجموعة بالفرار على متن سيارة «داوو لاسيتي» معتمة الزجاج، وفق المديرية التي أوضحت أن أعضاء مكتب البحث الجنائي تعرفوا علي هوية أحد الجناة وجرى ضبطه علي متن السيارة المستخدمة في الواقعة.

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المتهم يعترف بسرقة تونسي في غوط الشعال

واعترف المتهم بالمشاركة في السرقة، والتورط في حادث سرقة أخرى بالإكراه، في التاريخ ذاته، إذ استولت المجموعة المسلحة على هواتف مواطن تونسي بعد اعتراض طريقه في منطقة غوط الشعال.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وما زال البحث جاريا لضبط بقية الجناة.