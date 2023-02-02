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باتيلي والمنفي يدعوان القادة الليبيين لتوافق يقود إلى انتخابات هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 11:48 مساء
باتيلي والمنفي يدعوان القادة الليبيين لتوافق يقود إلى انتخابات هذا العام
باتيلي ومرافقيه خلال لقائه مع المنفي في طرابلس، الخميس 2 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
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تبادل الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، نتائج مشاوراتهما للخروج من المأزق السياسي الحالي.

وقال باتيلي، عبر حسابه على موقع «تويتر»، إنهما اتفقا على «ضرورة أن يرتقي القادة الليبيين إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة هذا العام (2023)».

وأضاف المبعوث الأممي إلى أن لقائه بالمنفي جاء في إطار مشاوراته المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين لإيجاد مخرج من حالة الجمود السياسي، لافتًا إلى أنه أطلع المنفي على مشاوراته مع المسؤولين في الجزائر وبرازافيل والرباط.

- المنفي يبحث مع باتيلي «أفكارا جادة» لإنجاز الانتخابات قريبا

وتابع باتيلي: «أشدتُ بجهود رئيس المجلس الرئاسي الذي أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد».

وأوضح أن المنفي عرض نتائج مشاوراتِه مع الفاعلين السياسيين، متابعًا: «أكرر دعوتي لكل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطني».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن المنفي وباتيلي بحثا «أفكارا جادة لإنجاز الانتخابات في وقت قريب».

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