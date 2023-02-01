العقوري للسفير الألماني: النظام الفدرالي حل جيد للوضع الراهن في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري «حرص الجانب الليبي على الاستفادة من الخبرات الألمانية مثل النظام الفدرالي»، معتبرًا أنه «حل جيد للوضع الراهن في ليبيا يحافظ على وحدة البلاد ويضمن توزيع الثروة والتنمية بعدالة»، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء العقوري مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، الذي ناقش خلاله الجانبان المستجدات السياسية وعددًا من المفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

مناقشات العقوري والسفير الألماني

وأوضح الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن مناقشات العقوري مع السفير الألماني ركزت على برامج التعاون المشترك ونتائج مؤتمر برلين، وبحث ملف الهجرة، والتنسيق المشترك لمواجهة تفاقم الأزمة.

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وجدد العقوري خلال اللقاء التأكيد على أهمية عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا، مضيفًا أن «النموذج الألماني مثال يحتذى به في الاقتصاد والوحدة والتحول الديمقراطي»، مشيدًا بجهود ألمانيا لدعم السلام في ليبيا.

وأشار العقوري كذلك إلى المشاريع التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GITZ» لدعم الحكم المحلي، لافتًا إلى أهمية هذه المشاريع وضرورة توفير جميع المعلومات حولها وزيادة دور الجانب الليبي في تصميم برامجها.

وأضاف الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن السفير ميخائيل أونماخت أكد من جانبه عمق العلاقات بين ليبيا وألمانيا، وحرصه على متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في نطاق اختصاصه.