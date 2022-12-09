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العقوري وقدور يؤكدان ضرورة تقليص 40% من السفارات والقنصليات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 01:13 مساء
العقوري وقدور يؤكدان ضرورة تقليص 40% من السفارات والقنصليات
يوسف العقوري (يمين) وحافظ قدور في ديوان مجلس النواب ببنغازي، 8 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
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توافق رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حافظ قدور، على ضرورة إعادة هيكلة العمل الخارجي عبر تقليص 40% من السفارات والبعثات والقنصليات الدبلوماسية في الخارج ودمج بعضها بما يتناسب مع حجم المصالح الليبية مع الدولة الأخرى، وذلك لـ«وقف الهدر في المال العام».

جاء ذلك خلال اجتماع جمع الطرفين بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، أمس الخميس، وتطرق إلى دور وزارة الخارجية الراهن على الساحة الدولية، وخطة عملها للفترة المقبلة، فضلا عن عديد المسائل الفنية المتعلقة بعمل الوزارة وتنسيقها مع باقي الجهات ذات العلاقة، ووضع ديوانها في مدينة بنغازي، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

وأوضح العقوري وقدور أن التوسع في فتح السفارات والقنصليات بالخارج وصل إلى «عدد غير مسبوق وبشكل لا يستند على المصالح الوطنية»، منبهين إلى العمل على إعداد توصيات بذلك وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب.

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«مخالفات» وزارة الخارجية بشأن اختيار البعثات الدبلوماسية
وفي أغسطس الماضي، رصد ديوان المحاسبة عديد المخالفات التي ارتكبتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، واتهمها في خطاب، بمخالفة التشريعات النافذة فيما يتعلق بالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي، موضحا أن التعيين يجري «تحت مسميات مستحدثة غير منظمة خاصة فميا يتعلق بالموظفين الدبلوماسيين من خارج قطاع الخارجية».

وشملت ملاحظات الديوان غياب الدراسات المقاربة لإمكانية إعداد ملاك وظيفي حقيقي يوائم أهداف التمثيل الدبلوماسي في الخارج، حيث لوحظ وجود «تعيينات عشوائية وتجاوز ظاهر في التكليفات» التي صدرت عن المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية، وتجاهل ممارسة التمثيل الدبلوماسي المتعدد من خلال سفير غير مقيم أو مكتب إقليمي، وذلك في إطار ترشيد المصروفات.

وقال الديوان إن عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية النشطة في الخارج بلغ 133 سفارة أو بعثة في الوقت الذي بلغ فيه عدد البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية في ليبيا 59 سفارة أو بعثة.

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