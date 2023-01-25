العقوري يطالب بفتح القنصلية السويسرية في بنغاري

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بفتح القنصلية السويسرية في مدينة بنغاري، وتسهيل إجراءات سفر المواطنين والمسؤولين الليبيين، خاصةً أن سويسرا مقر لعدد من المنظمات الدولية التي لدى ليبيا عضوية بها.

العقوري يبحث مع سفير سويسرا المستجدات السياسية في ليبيا

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي والوفد المرافق له، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، حيث تباحث الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالجانب السياسي، بحسب بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «فيسبوك».

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وثمن العقوري، وفق البيان، «دور سويسرا في دعم استقرار ليبيا، من خلال استضافة جلسات الحوار السياسي في جنيف»، مجددًا الحرص على العمل مع الجانب السويسرى على ملف حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

وتحدث العقوري عن «جهود لجنة الشؤون الخارجية وعملها على ملف الهجرة والفئات الضعيفة وتعزيز الحريات وحقوق المواطنة وفقًا للقانون والثوابت الوطنية».

وتباحث الجانبان أيضًا حول التعاون في المجال التجاري والعلمي، وعودة الشركات السويسرية، والتأكيد على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري يجتمع مع سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي، الأربعاء 25 يناير 2023 (عبدالله بليحق)