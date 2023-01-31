شركة السرير تخطط لتشغيل معمل الغاز بـ«منطقة 91» خلال العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة إدارة شركة السرير فتحي عيسى، إن الشركة تخطط لتشغيل معمل الغاز بـ«منطقة 91» خلال العام الجاري، والوصول إلى معدلات إنتاج عالية، في حال تنفيذ خططها التطويرية بعد أن وصل إنتاجها إلى 41.5 ألف برميل يوميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لشركة السرير للعمليات النفطية اليوم الثلاثاء مع مؤسسة النفط، لعرض نشاطها السنوي، وذلك بحضور مجلس إدارة المؤسسة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة والمديرين العامين ومديري الإدارات بالمؤسسة والشركة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

- مؤسسة النفط: بدء ضخ الغاز من حقل «الفارغ» إلى محطة «السرير»

وتخلل الاجتماع مناقشة نشاط الشركة في المنطقتين 91 و107 اللتين تقعان في حوض سرت في منتصف الواحات، وأهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه الشركة وسبل تذليلها. كما جرى عرض ملخص للميزانية المعتمدة في العام الماضي والميزانية المقترحة للعام 2023، بالإضافة إلى استعراض توصيات هيئة المراقبة.

وأكد مجلس إدارة المؤسسة استمرارهم في دعم وتذليل الصعاب أمام الشركة من أجل مواصلة العمل والرفع من مستوى الإنتاج، مشيدًا بنظام التحول الرقمي الذي تبنته الشركة في أعمالها وبجهود الشركة في توطين الدراسات المكمنية. كما أشاد بإعادة العمل بوحدة الرفع بالغاز في حقل سارة النفطي بعد توقف دام أكثرة من 4 سنوات، والتي من خلالها يجري استغلال الغاز المنتج على أفضل وجه ممكن لزيادة معدلات الإنتاج والمحافظة على بيئة نظيفة في المناطق المجاورة للحقول النفطية.

جانب من اجتماع لشركة السرير للعمليات النفطية مع مؤسسة النفط، الثلاثاء 31 يناير 2023 (مؤسسة النفط)

جانب من اجتماع لشركة السرير للعمليات النفطية مع مؤسسة النفط، الثلاثاء 31 يناير 2023 (مؤسسة النفط)