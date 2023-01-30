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أرحومة: مصادرة ممتلكات «لايكو» مخالف لاتفاقية موقعة بين ليبيا أفريقيا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 12:42 صباحا
أرحومة: مصادرة ممتلكات «لايكو» مخالف لاتفاقية موقعة بين ليبيا أفريقيا الوسطى
شعار الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية «لايكو». (الإنترنت)
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قال المدير العام لشركة «لايكو» أفريقيا الوسطى، عمر أرحومة، إن قرار المحكمة في أفريقيا الوسطى ببيع ممتلكات الشركة بالمزاد العلني، يتعارض مع المادة 10 من اتفاقية تشجيع الاستثمار بين ليبيا وأفريقيا الوسطى والموقعة بتاريخ 21 يوليو 1999.

وأضاف أرحومة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن هذا الإجراء قد يترتب عليه ضرر بالعلاقات بين البلدين، لكونه مخالف لبروتوكول الاتفاقية.

- «لايكو» ترد على إعلان مصادرة أصول ليبيا في أفريقيا الوسطى

ممتلكات «لايكو» في أفريقيا الوسطى
وأمس السبت، أصدرت شركة «لايكو»، توضيحا بشأن الإعلان عن قرار مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى، لافتة إلى أنها تمتلك هناك فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.

واتهم البيان موظفا معارا إلى شركة «لايكو» بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلا مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية في الفترة من 2016 إلى 2018.

إجراءات لحماية استثمارات ليبيا في أفريقيا الوسطى
ونقلت «بوابة الوسط» عن المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، قوله إن «لايكو» اتخذت عديد من الإجراءات لحماية استثمارات ليبيا في أفريقيا، من بينها تقدمها في العام 2019 بشكوى إلى مكتب النائب العام ضد المدير السابق، ما أدى إلى استصدار بطاقة جلب حمراء من الشرطة الدولية «الإنتربول».

وشدد القريو على أن الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية «لايكو» مستمرة في حماية أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى، وتعمل على إعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، على غرار الإجراءات التي جرى بموجبها استرجاع أصول وممتلكات أخرى في تنزانيا، غينيا كوناكري، غامبيا، السنغال، وحض الجهات السيادية الليبية على لعب دورها المناط به في حماية أصول واستثمارات الدولة بالخارج.

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