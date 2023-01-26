«الإمداد الطبي» يبدأ توزيع أدوية علاج مرضى الأورام بعموم ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت مخازن الإمداد الطبي، اليوم الخميس، توزيع أدوية علاج مرضى الأورام غير المُبرَّدة على مراكز علاج الأورام في كل مناطق ليبيا.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المختصين بمخزن الأدوية التخصصية غير المبردة شرعوا في تسليمها إلى مراكز علاج الأورام في كل مناطق ليبيا عن طريق مندوبيها.

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وأضاف البيان أن عملية التوزيع جاءت بعد استكمال إجراءات المعايرة من قبل الجهات ذات العلاقة، بحضور أمين مخزن الأدوية التخصصية الدكتور سالم فرحات، الذي أكد استلام الفروع والمراكز المختصة بعلاج مرضى الأورام مخصصاتها لسد العجز الذي عانت منه خلال الأشهر الماضية.

والمراكز التي استلمت مخصصاتها من علاج مرضى الأورام هي:

- المستشفى الجامعي طرابلس.

- المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة.

- مركز علام أورام مصراتة.

- مستشفى طرابلس المركزي «شارع الزاوية».

- مركز علاج أورام سبها.

- مركز علاج الأورام طرابلس.

وأوضح جهاز الإمداد الطبي أن فر ع المنطقة الشرقية كان قد تسلم مخصصاته من أدوية علاج الأورام خلال اليومين الماضيين.

جانب من تسليم أدوية علاج الأورام غير المُبرَّدة (جهاز الإمداد الطبي)

جانب من تسليم أدوية علاج الأورام غير المُبرَّدة (جهاز الإمداد الطبي)

جانب من تسليم أدوية علاج الأورام غير المُبرَّدة (جهاز الإمداد الطبي)

جانب من تسليم أدوية علاج الأورام غير المُبرَّدة (جهاز الإمداد الطبي)