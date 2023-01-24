«حكومة باشاغا» تستغرب اعتزام ميلوني زيارة طرابلس.. وتجدد رفضها لـ«صفقة إيني»

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، عن استغرابها من اعتزام رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة طرابلس قريبًا ولقاء مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي تعتبرها «منتهية الولاية».

وأشار بيان صادر عن «حكومة باشاغا» إلى ما وصفته بـ«الصفقة الغامضة» بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية والتي تقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني في شركة مليتة للنفط والغاز.

حكومة باشاغا: إيطاليا تحاول «إحياء الحكومة الميتة»

وجددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب رفضها محاولة «إحياء الحكومة الميتة» من خلال «إقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات»، مستهجنة «السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين»، خاصة بعد «رفض وزراء الخارجية العرب إعادة شرعنة هذه الحكومة بعدم حضور اجتماع مجلس الجامعة العربية قبل يومين في طرابلس»، وفق البيان.

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حكومة باشاغا: سنلجأ للقضاء ضد «صفقة إيني»

وأكدت «حكومة باشاغا»، في بيانها، «عدم أهلية الحكومة منتهية الولاية توقيع أية اتفاقات أو مذكرات تفاهم»، لافتة إلى أنها «غير مخولة بذلك طبقًا لنص المادة 10 من الاتفاق السياسي»، معتبرة أن «الدولة الليبية لن تلتزم يأية اتفاقات أو مذكرات تفاهم مشبوهة الغرض والمآلات، وأنها في منأى عن كل الآثار القانونية والمادية التي تأتي بها مثل هذه الاتفاقات»، مشددة على أنها «ستلجأ للقضاء الوطني الذي أبطل في أكثر من مناسبة اتفاقات غير مشروعة».

وفي 13 يناير الجاري، كشف موقع «ديكود 39» الإيطالي أن ميلوني تستعد لزيارة ليبيا بهدف تسريع العمل بشأن ملف المهاجرين، بالإضافة إلى الحد من عمليات المغادرة ولكن كما تؤكد رئيسة الوزراء جورجيا ضرورة العمل مباشرة على جبهة جنوب البحر المتوسط، فيما يسمى بـ«خطة ماتي».

وأجرت رئيسة الوزراء الإيطالية، الأحد، زيارة إلى الجزائر استغرقت يومين، وبحثت خلالها ملفات الهجرة غير النظامية، والأزمة في ليبيا، وإمدادات الطاقة لتعويض الغاز الروسي.