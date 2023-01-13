رئيسة الوزراء الإيطالية تستعد لزيارة ليبيا والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لزيارة ليبيا والجزائر خلال الأسابيع المقبلة بهدف تسريع العمل بشأن ملف المهاجرين، وأيضا في ضوء ما جرى التحدث بشأنه مع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 9 و 10 فبراير، بشأن قضيتي المهاجرين والطاقة، بحسب موقع «ديكود 39» الإيطالي.

والتقت ميلوني، أمس الخميس، في قصر كيجي مقر الحكومة في روما، نائبيها وزير الخارجية أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني، ووزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي، ووكيل رئيس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، ورؤساء المخابرات لتقييم الوضع.

هدف جولة ميلوني

وقال موقع «ديكود39» إن الهدف من جولة ميلوني المرتقبة يتمثل في عقد اتفاقيات مع دول مغادرة المهاجرين للحد من وصول المهاجرين.

ونوه الموقع الإيطالي إلى أن وزير الخارجية أنطونيو تاياني سيتوجه غدا السبت إلى تركيا ثم تونس وليبيا، فيما يصل وزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي إلى أنقرة يوم الإثنين. بينما تضع ميلوني على أجندتها بحلول نهاية يناير الجاري رحلة إلى ليبيا حيث تعد أحد ملفات الحكومة ذات الأولوية.

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وفي 30 ديسمبر 2022، عُقد اجتماع حكومي في قصر كيجي ضم ميلوني ووكيل الوزارة مانتوفانو وتاياني وبيانتيدوسي وكروسيتو لمناقشة الاستراتيجية بخصوص الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط.

كما عقدت اجتماعا آخر أمس الخميس، في مقر الحكومة بحضور رئيسة الوزراء ووزير الداخلية ورؤساء المخابرات ونائبي رئيس الوزراء سالفيني وتاياني. ومن المتوقع توجه ميلوني إلى الجزائر، وفق «ديكود 39».

وقبل أيام أجرى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، محادثة هاتفية مع وزير خارجية تونس، عثمان الجرندي، حول مغادرة المهاجرين، حيث طلب تاياني تأكيدات من الحكومة التونسية بشأن مزيد الضوابط واحترام اتفاقيات إعادة التونسيين الذين وصلوا بشكل غير قانوني.

الترويج لخطة إيطاليا بشأن الهجرة

وقال «ديكود39» إن الهدف يتمثل في الحد من عمليات المغادرة ولكن كما تؤكد رئيسة الوزراء جورجيا ضرورة العمل مباشرة على جبهة جنوب البحر المتوسط، فيما يسمى بـ«خطة ماتي».

وخلال خطاب تنصيبها في مجلس النواب نهاية أكتوبر 2022، قالت ميلوني: «أعتقد أن إيطاليا يجب أن تروج لخطة ماتي لأفريقيا وهي نموذج فاضل للتعاون والنمو بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية».

ومن المقرر أن تشارك ميلوني يومي 9 و10 فبراير المقبل في مجلس الاتحاد الأوروبي المخصص على وجه التحديد لمسألة الهجرة.