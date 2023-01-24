بلدية بنغازي تراجع الدعم الألماني لمنظمات المجتمع المدني المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس التسييري لبلدية بنغازي اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمتابعة مشروعات منظمات المجتمع المدني التي تلقت الدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz».

حضر الاجتماع ممثلاً في أعضاء المجلس التسييري أحمد الطيره، وعبدالباسط الجازوي، وراضية المدني ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالبلدية صالح البدري، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بنغازي، بحضور المستشار الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي جبريل جلغاف، وممثل منظمة أكتد محمد شحوط.

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وأوضح بيان نشرته صفحة بلدية بنغازي على «فيسبوك»، أن الاجتماع الذي عُقد في ديوان البلدية تضمن شرحًا مفصلاً حول مشروعات المنظمات المحلية التي تلقت الدعم من الوكالة الألمانية، و«سبل تعزيز التواصل بينها وبين بلدية بنغازي بما يخدم مصالح المجتمع المحلي ويحقق استدامه هذه المشروعات».

جانب من اجتماع عقد في ديوان بلدية بنغازي لمتابعة مشروعات منظمات المجتمع المدني، الإثنين 23 يناير 2023 (بلدية بنغازي)