المهراج: فرنسا تدعم المجتمع المدني في ليبيا بـ3.5 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج، السبت، تمويل فرنسا سبعة مشاريع تتبع المجتمع المدني في ليبيا بنحو 3.5 مليون يورو.

وقال المهراج في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، إن «فرنسا نشطة في دعم المجتمع المدني من خلال تمويل سبعة مشاريع بمبلغ 3.5 مليون يورو».

وقدم السفير الفرنسي الشكر إلى منتدى ليبيا الدولي، وذلك لتنظيم اجتماع في تونس، وصفه بـ«المثمر» مع عشر منظمات غير حكومية تعمل في جميع أنحاء ليبيا.

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المهراج: المهراج: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا

والأحد الماضي، قال المهراج خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، إن بلاده ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، يوافق على نتائجها كل الأطراف السياسية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان، إن لقاء المنفي والمهراج بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه.