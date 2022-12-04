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المهراج: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأحد 04 ديسمبر 2022, 03:07 مساء
المهراج: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لدى استقباله السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج في العاصمة طرابلس، 4 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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قال السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج، اليوم الأحد، إن بلاده ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، يوافق على نتائجها كل الأطراف السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، للسفير الفرنسي بالعاصمة طرابلس.

المنفي والسفير الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا
وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، بحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه.

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وأشاد السفير الفرنسي، بالدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة الحالية، مؤكدًا استمرار جهود فرنسا لتحقيق الاستقرار.

السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة طرابلس، 4 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة طرابلس، 4 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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