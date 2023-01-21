صيانة طارئة لمحول بمحطة كهرباء القريات الغربية...

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء صيانة طارئة علي محول بمحطة القريات الغربية.
ويتعلق الأمر بمحول القدرة رقم «2» جهد «11/66 ك.ف»، واطلعت بالأعمال فرقة الصيانة بدائرة صيانة الجهد المتوسط غريان، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.
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وفي وقت سابق، أجرت فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة في شبكة التوزيع بمدينة طبرق، شملت الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والمحولات.
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