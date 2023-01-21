صيانة طارئة لمحول بمحطة كهرباء القريات الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء صيانة طارئة علي محول بمحطة القريات الغربية.

ويتعلق الأمر بمحول القدرة رقم «2» جهد «11/66 ك.ف»، واطلعت بالأعمال فرقة الصيانة بدائرة صيانة الجهد المتوسط غريان، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وفي وقت سابق، أجرت فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة في شبكة التوزيع بمدينة طبرق، شملت الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والمحولات.

صيانة طارئة لمحول بمحطة كهرباء القريات الغربية، 21 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

صيانة طارئة لمحول بمحطة كهرباء القريات الغربية، 21 يناير 2023. (شركة الكهرباء)