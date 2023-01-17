القائم بالأعمال الأميركي يزور ضريح عمر المختار في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي، وذلك على هامش زيارته المدينة ولقائه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال أوردمان في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»: «تشرفت اليوم بزيارة ضريح عمر المختار، أسد الصحراء، الذي دافع عن سيادة ليبيا ضد القوى الأجنبية. يبقى عمر المختار رمزًا لوحدة ليبيا وفخرها الوطني»، مؤكدًا أن «إرثه المتمثل في توحيد الليبيين للعمل في انسجام لأجل الحرية لن ينسى أبدًا».

- أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»

وقبل ذلك التقى القائم بالأعمال الأميركي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بديوان المجلس في بنغازي، وقال أوردمان في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «توتير» إنه ناقش مع عقيلة «أهمية بناء الوحدة ورأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي، بما في ذلك تحقيق مطلبه في اختيار قادته الذي طال انتظاره».

زيارة القائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان لضريح عمر المختار في بنغازي، الثلاثاء 17 يناير 2023. (السفارة الأميركية)

زيارة القائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان لضريح عمر المختار في بنغازي، الثلاثاء 17 يناير 2023. (السفارة الأميركية)