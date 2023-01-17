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اجتماع ليبي- تونسي لتفعيل مشروعات «سومترا جات»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 11:50 صباحا
اجتماع ليبي- تونسي لتفعيل مشروعات «سومترا جات»
لقاء وزراء الإسكان والمواصلات والاقتصاد مع وزيرة الإسكان التونسية، 16 يناير 2023، (صفحة وزارة الإسكان)
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بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغازي، مع نظيرته التونسية سارة الزعفراني، تفعيل المشروعات الخاصة بالشركة التونسية العامة للمقاولات والمعدات والأشغال «سومترا جات» في ليبيا.

جاء ذلك في اجتماع موسع بمدينة مصراتة، أمس الإثنين، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل وزارة الإسكان لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد، وسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، حسب بيان وزارة الإسكان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وحث المجتمعون الشركة التونسية على المشاركة مع شركات الأشغال العامة في الأعمال داخل ليبيا، وأن يكون لها فرع أو مكتب بها، كما تطرقوا إلى أوضاع الشركات التونسية العاملة في ليبيا وتسوية أوضاعها.

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