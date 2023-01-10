«الإسكان» تبحث مع «سومترا-جات» التونسية إعادة تفعيل عقد مرافق منطقة الحوامد

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أبوبكر الغاوي، اليوم الثلاثاء، إعادة تفعيل عقد المرافق المتكاملة لمنطقة الحوامد مع الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال التونسية «سومترا- جات».

جاء ذلك خلال اجتماع الغاوي بديوان الوزارة مع سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، ومدير عام الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال «سومترا-جات»، سمير العثماني، وفق بيان صادر عن وزارة الإسكان والتعمير.

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز تعاون الشركة التونسية مع نظيرتها الليبية وآليات حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الشركات التونسية في ليبيا.

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شركات تونسية تبدي رغبتها في استئناف عملها بليبيا

وفي نوفمبر الماضي، قال سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، خلال اجتماع مع الغاوي، إن بعض الشركات التونسية التي لها مشاريع متوقفة في ليبيا ترغب في العودة واستئناف عملها، ومنها «سومترا-جات» المملوكة للدولة.

وطلب السفير التونسي اجتماعًا مشتركًا بين وزارة التجهيز والإسكان التونسية، ووزارة الإسكان وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق؛ لمناقشة إمكانية عودة هذه الشركات واستئناف العمل بالمشاريع المتعاقد عليها.

اجتماع وزير الإسكان مع السفير التونسي، 10 يناير 2023. (وزارة الإسكان)