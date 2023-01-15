إصلاح تسرب في خط شحن بحقل السرير النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الأحد، إصلاح التسرب في خط الشحن الفرعي «18 بوصة» بحقل السرير النفطي.

ونفذت وحدة صيانة الأنابيب التابعة لمنسقة الصيانة بالحقل أعمال الإصلاح، بمساعدة الأقسام الفنية والخدمية المساعدة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الإصلاح في منطقة التسرب

ويشحن الخط إنتاج المجمع رقم (2) إلى المجمع الرئيسي في الحقل، حيث جرى استبدال أنبوبة بطول 12 مترا بالخط في منطقة التسرب، وفق البيان.

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وأشادت «أجوكو» بإتمام أعمال الصيانة في زمن قياسي، وفق المواصفات الفنية واشتراطات السلامة.

جانب من أعمال إصلاح خط شحن بحقل السرير، 15 يناير 2023، (أجوكو)