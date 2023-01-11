  • Alwasat News
Atwasat

«تفعيل الملكية الدستورية» تستغرب الزج باسم التيار الملكي في الملتقى التحضيري للمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 12:40 صباحا
«تفعيل الملكية الدستورية» تستغرب الزج باسم التيار الملكي في الملتقى التحضيري للمصالحة
من فعاليات اليوم الثالث للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، طرابلس، 10 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

ابدت المبادرة الوطنية لتفعيل الملكية الدستورية، اليوم الثلاثاء، استغرابها من الزج باسم التيار الملكي في الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في طرابلس تحت رعاية المجلس الرئاسي، وذلك بعدما ألقى محمد عثمان الصيد كلمة باسم التيار الملكي.

وأوضحت المبادرة في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن محمد الصيد لم يكن يوما ضمن النشطاء الداعيين للعودة للملكية الدستورية، منبهة إلى أن من حضر الملتقى من مؤيدي العودة للنظام الملكي قد جرت دعوتهم كونهم يمثلون قبائل أو مناطق أو مؤسسات سياسية منتخبة، ولم تجرى دعوتهم باعتبارهم ممثلين للنشطاء الملكيين.

واختتمت المبادرة الوطنية لتفعيل الملكية الدستورية بيانها بالتأكيد على أن المصالحة بين أطياف الشعب الليبي كافة من أولوياتها شريطة أن تكون تحت مظلة دولة القانون والمؤسسات التي تراعب المواطنين كافة على قدم المساواة دون تحيز أو محاباة مع جبر الضرر الخالي من الفساد.

- انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية (فيديو)
- موسى فقي: الملتقى التحضيري خطوة لإرساء دعائم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا
- اللافي: المصالحة الوطنية طريق الوصول للانتخابات
- نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة
وانطلقت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، الأحد الماضي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

وشهد افتتاح الملتقى مشاركة عبر تقنية الفيديو من جانب رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسيو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

كما حضر فعاليات الملتقى كل من مبعوث رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، ومبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية، محمد الحسن لبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)

غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)
مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن

مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)
كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما

كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما
رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة

رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي

«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي

سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل

مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل
شاهد في «اقتصاد بلس»: حجم إنتاج النفط المتوقع.. وحقوق الجنوب من الميزانية العامة

شاهد في «اقتصاد بلس»: حجم إنتاج النفط المتوقع.. وحقوق الجنوب من الميزانية العامة
غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا

غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا
مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام 1975

مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام ...
التعادل القاتل يمنح نابولي لقب بطل الشتاء في ليلة تكريم فيالي وميهايلوفيتش

التعادل القاتل يمنح نابولي لقب بطل الشتاء في ليلة تكريم فيالي وميهايلوفيتش
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟

إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا

الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على ...
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة يدين الاعتداء على منزل النائبة سارة السويح
مجلس الدولة يدين الاعتداء على منزل النائبة سارة السويح
العابد: نسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل بعد تدريبهم
العابد: نسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل بعد ...
الحداد يؤكد ضرورة التعاون العسكري مع تركيا
الحداد يؤكد ضرورة التعاون العسكري مع تركيا
ضبط مطلوب في واقعة نصب بقيمة 100 ألف دينار في بنغازي
ضبط مطلوب في واقعة نصب بقيمة 100 ألف دينار في بنغازي
حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقود غير مطابق للمواصفات
حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقود غير مطابق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
المزيد
زوجة تقتل زوجها في طرابلس بدعوى «استحالة دوام العشرة»
زوجة تقتل زوجها في طرابلس بدعوى «استحالة دوام العشرة»...
«تفعيل الملكية الدستورية» تستغرب الزج باسم التيار الملكي في الملتقى التحضيري للمصالحة
«تفعيل الملكية الدستورية» تستغرب الزج باسم التيار الملكي في ......
الحويج يبحث وضع آلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر
الحويج يبحث وضع آلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر...
حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقود غير مطابق للمواصفات
حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقود غير مطابق......
ضبط مطلوب في واقعة نصب بقيمة 100 ألف دينار في بنغازي
ضبط مطلوب في واقعة نصب بقيمة 100 ألف دينار في بنغازي...
المزيد