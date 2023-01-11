«تفعيل الملكية الدستورية» تستغرب الزج باسم التيار الملكي في الملتقى التحضيري للمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

ابدت المبادرة الوطنية لتفعيل الملكية الدستورية، اليوم الثلاثاء، استغرابها من الزج باسم التيار الملكي في الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في طرابلس تحت رعاية المجلس الرئاسي، وذلك بعدما ألقى محمد عثمان الصيد كلمة باسم التيار الملكي.

وأوضحت المبادرة في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن محمد الصيد لم يكن يوما ضمن النشطاء الداعيين للعودة للملكية الدستورية، منبهة إلى أن من حضر الملتقى من مؤيدي العودة للنظام الملكي قد جرت دعوتهم كونهم يمثلون قبائل أو مناطق أو مؤسسات سياسية منتخبة، ولم تجرى دعوتهم باعتبارهم ممثلين للنشطاء الملكيين.

واختتمت المبادرة الوطنية لتفعيل الملكية الدستورية بيانها بالتأكيد على أن المصالحة بين أطياف الشعب الليبي كافة من أولوياتها شريطة أن تكون تحت مظلة دولة القانون والمؤسسات التي تراعب المواطنين كافة على قدم المساواة دون تحيز أو محاباة مع جبر الضرر الخالي من الفساد.

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انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة

وانطلقت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، الأحد الماضي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

وشهد افتتاح الملتقى مشاركة عبر تقنية الفيديو من جانب رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسيو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

كما حضر فعاليات الملتقى كل من مبعوث رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، ومبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية، محمد الحسن لبات.