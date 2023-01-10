وصول طاقم طبي كوري إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي في الكفرة جنوب شرق ليبيا، وصول طاقم طبي كوري للعمل بالمستشفى وذلك على متن طائرة خاصة وصلت إلى مطار الكفرة في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وأوضح المستشفى عبر صفحته على «فيسبوك» أن عدد أفراد الطاقم الطبي الكوري 38 عنصرًا، ويضم تخصصات: الجراحة العامة والتخدير والنساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والقلب والشرايين والعظام والباطنة والفم والأسنان والعلاج طبيعي، بالإضافة إلى 12 عنصرًا من التمريض التخصصي.

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وأشاد المستشفى بآمر كتيبة «سبل السلام» التابعة للقيادة العامة عبدالرحمن هاشم الذي «تحمل قيمة تأجير طائرة الشركة العالمية التي حملت الأطباء إلى الكفرة»، مشيرًا إلى «أن الكتيبة وآمرها تحملوا الكثير من الأعباء طيلة الفترة الماضية».

وصول الطاقم الطبي الكوري إلى الكفرة. (مستشفى الشهيد عطية الكاسح - الكفرة)

وصول الطاقم الطبي الكوري إلى الكفرة. (مستشفى الشهيد عطية الكاسح - الكفرة)

وصول الطاقم الطبي الكوري إلى الكفرة. (مستشفى الشهيد عطية الكاسح - الكفرة)