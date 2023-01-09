شاهد في «اقتصاد بلس»: حجم إنتاج النفط المتوقع.. وحقوق الجنوب من الميزانية العامة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على تصريحات وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون بشأن تخطيط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل سنويا خلال ثلاث سنوات، متوقعًا في الوقت نفسه ارتفاع الإنتاج تدريجيًا بين (1.3 و1.5 مليون برميل) في العام 2023.

جاءت تصريحات عون في حوار تلفزيوني مع قناة «الجزيرة مباشر» أمس الأحد، حيث توقع التوصل لاكتشافات نفطية كبيرة في البحر المتوسط لصالح ليبيا، وذلك في الوقت الذي عبر فيه عن أمله في «إيجاد حلول ودية لمشكلات ترسيم الحدود البحرية».

وفي جزء آخر من الحلقة، تطرق البرنامج إلى تصريحات وكيل وزارة الزراعة تاج الدين محمد حول اجتماع عقد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، والذي ناقش سبل انتزاع حقوق الجنوب من الميزانية العامة.

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