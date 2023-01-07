الأرصاد: أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، فرصة هطول أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الغربي مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا.

وتكون درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الفصلية لشهر يناير، وتتراوح بين 14 و20 درجة مئوية على أغلب المناطق، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق شمال شرق البلاد، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول الإثنين على أغلب المناطق إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.