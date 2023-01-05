القبض على مهرب بشر إريتري بالسودان ترأس عصابة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإمارات اليوم الخميس أنها قادت عملية كبرى للشرطة الدولية في السودان أدت إلى توقيف رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر، مقرها ليبيا، وهي شبكة مسؤولة عن قتل وتعذيب وابتزاز آلاف المهاجرين الأفارقة.

وألقي القبض على مواطن إريتري يدعى «كيدان زكرياس حبت مريم» المعروف باسم «كيدان» في الأول من يناير في السودان، وهو مطلوب بتهم من بينها تهريب مهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها، وفق وكالة «فرانس برس».

واعتقل كيدان في إثيوبيا في العام 2020، ولكنه فر بعد عام واحد، وحكم عليه بعدها غيابيا بالسجن مدى الحياة.

كيدان متهم بتهريب مهاجرين من شرق أفريقيا إلى أوروبا

وبحسب الإنتربول، فإن كيدان مطلوب لقيادته منظمة اجرامية قامت على مدى عدة سنوات باختطاف وإساءة معاملة وابتزاز المهاجرين من شرق إفريقيا لتهريبهم إلى أوروبا.

وتشير التقديرات إلى أن كيدان قام بتهريب مئات من الضحايا.

وبمساعدة الإنتربول، بدأت السلطات الإماراتية العام الماضي تحقيقا استهدف الشبكة التي يقودها المواطن الإريتري، شمل شقيقه الذي قام بغسل الأموال بالنيابة عنه، مشيرة إلى أن هذه المعاملات المالية مكنت الضباط من تحديد موقع كيدان في السودان.

واعتقلت الشرطة السودانية كيدان في السودان في الأول من يناير، بالتنسيق مع السلطات الإماراتية، بحسب العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في الإمارات.

القبض على أحد أكثر مهربي البشر المطلوبين في العالم

ونقل البيان عن السويدي قوله «بفضل احترافية وتفاني ضباط الشرطة لدينا، لن يتمكن أحد أكثر مهربي البشر المطلوبين في العالم بعد الآن من ارتكاب أفعاله الدنيئة».

وأضاف «قمنا الآن بإغلاق أحد أهم طرق التهريب إلى أوروبا، والتي قامت بنقل آلاف المهاجرين بشكل غير قانوني من إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان عبر ليبيا إلى أوروبا».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لخدمات الشرطة في الإنتربول ستيفن كافانا إن كيدان «واحد من أكثر المجرمين المطلوبين» في هولندا وإثيوبيا ودول أخرى.

وأعرب كافانا عن امتنانه للسلطات الإماراتية وإثيوبيا وهولندا والسودان التي قال إنها لعبت دورا حاسما في هذه القضية.