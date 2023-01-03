موظفو جامعة سبها يطالبون وزارة المالية بصرف رواتبهم خلال 10 أيام

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

طالب موظفو جامعة سبها، وزارة المالية بحكومة الوحدة الموقتة بصرف رواتبهم خلال 10 أيام «دون قيد أو شرط»، مشيدين بجهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب وعدهم للجامعة والعاملين فيها.

جاء ذلك خلال فيان أصدروه خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مركز اللغات بالجامعة، اليوم الثلاثاء، طالبوا خلالها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم المشروعة ورفع المعاناة عنهم بالإفراج عن رواتبهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار.

الإفراج عن المرتبات دون قيد أو شرط

وشدد موظفو جامعة سبها في بيانهم على ضرورة «رفع المعاناة عن جميع الموظفين الذين يكابدون ويعانون الأمرين ولم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة سنوات...»، مؤكدين ضرورة «الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن رواتبهم من قبل وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية وخاصة بعد استيفاء جميع الإجرات القانونية والإدارية».

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وأمهل المحتجون من موظفي جامعة سبها في بيانهم وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية «10 أيام من تاريخ هذا البيان والوقفة الاحتجاجية للإفراج غير المشروط عن رواتب موظفي جامعة سبها»، منبها إلى أنه «فى حالة عدم تنفيد مطالبهم المشروعة سيتم إحالة الأمر إلى النائب العام بمذكرة تفصيلية يبينون فيها التعطيل والتهميش المتعمد من قبل وزارة المالية والعاملين بها تجاه جامعة سبها وموظفيها».

واختتم موظفو جامعة سبها بيانهم مجددين المطالبة بحقوقهم المشروعة، ومثمنين جهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب «لوقفته غير المسبوقة ودعمه اللامحدود لجامعة سبها والعاملين بها».

الوقفة الاحتجاجية لموظفي جامعة سبها أمام مركز اللغات، الثلاثاء 3 ديسمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الوقفة الاحتجاجية لموظفي جامعة سبها أمام مركز اللغات، الثلاثاء 3 ديسمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)