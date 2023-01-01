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السفير الألماني يحذر من تبعات استمرار الوضع الراهن في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 01:44 صباحا
السفير الألماني يحذر من تبعات استمرار الوضع الراهن في ليبيا
سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت في لقاء مع قناة «الجزيرة» القطرية، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (صورة من فيديو)
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حذر سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، من تداعيات «غير إيجابية» لاستمرار الوضع الراهن في ليبيا، داعيا مجلسي النواب والأعلى للدولة والمؤسسات الفاعلة كافة إلى الاستجابة لتطلعات الليبيين والمسارعة لوضع الإطار الدستوري المنظم للانتخابات.

وقال أونماخت في حوار مع جريدة «الشرق الأوسط» نُشر السبت، إن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلميا، وشدد على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية في هذا الإطار، وتحدث عن تداعيات استمرار الوضع الراهن، قائلا: «هناك تكهنات كثيرة تطرح بهذا الصدد، حيث تشير كل الدلائل إلى أن العواقب لن تكون إيجابية» على حد قوله.

أونماخت: لابد من وجود حل بشأن الانتخابات في ليبيا
وبعد مرور عام على تأجيل الانتخابات، عبر السفير الألماني عن اعتقاده بأن «المسؤولية الأولى يضطلع بها الليبيون قبل أي طرف آخر»، ورأى ضرورة وجود حل بشأن الانتخابات، مشدداً على أنه «يجب على الليبيين اتخاذ القرار بأنفسهم».

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وأوضح أونماخت أن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، «يعمل على تحقيق هذا الهدف، وعلى ضمان توحيد صوت المجتمع الدولي»، معتبرا أن هذا هو «السبيل الوحيد لتقديم الدعم اللازم لليبيا وشعبها، ولذلك يجب علينا جميعاً أن نفعل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح».

ألمانيا مستعدة لانعقاد مؤتمر ثالث في برلين
وأكد «استمرارية مسار برلين»، وقال: «من خلال ملتقى برلين الأول والثاني، أصبح لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أداة لخلق الوحدة الضرورية بشأن ليبيا»، مشددا على أن هذا المسار «لا يزال مستمرا باستمرار مجموعات العمل المنبثقة عنه.

وأعلن السفير الألماني استعداد بلاده لاستضافة ملتقى ثالث في برلين قائلا: «إذا كان من الضروري عقد ملتقى ثالث في برلين من أجل اتخاذ خطوات محورية، فإن بلادي مستعدة لتنظيم هذا الملتقى، ودعم عمل الأمم المتحدة في هذا الخصوص».

وشدد أونماخت على أن «المهمة الرئيسية للمجتمع الدولي هي أن يكون موحدا تحت قيادة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، بهدف تقديم ما يلزم الأخيرة من دعم مطلوب لوضعها على طريق الاستقرار، وهذا ينطبق على كل طرف في المجتمع الدولي، سواء كان هذا الطرف كبيرا أو صغيرا، عربيا أو أوروبياً، وبصرف النظر عن مدى ارتباطه بليبيا».

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