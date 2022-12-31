السفير الألماني يتمنى مستقبلا آمنا وديمقراطيا لليبيا في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

تمنى سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم السبت، أن يوفر العام 2023 مستقبلا آمنا وديمقراطيا لليبيا.

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها أونماخت على حسابه بموقع «تويتر» إلى الليبيين لمناسبة انتهاء العام 2022.

وغرد أونماخت قائلا: «مع انتهاء العام 2022، أتمنى لجميع الليبيين السلام والاستقرار والأمن للعام المقبل. متمنيا أن يوفر 2023 مستقبلا آمنا وديمقراطيا لليبيا.

-باتيلي يأمل «تدارك الفرص الضائعة» في ليبيا خلال 2023

- السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بالعام 2023: نتمنى تعزيز الشراكة القوية

باتيلي يأمل «تدارك الفرص الضائعة» في ليبيا خلال 2023

وفي وقت سابق اليوم، هنأ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الليبيين لمناسبة حلول العام الجديد.

وعبر باتيلي عن أمله في أن يكون 2023 «عاما لتدارك الفرص الضائعة، وإيجاد حل سياسي دائم يمهد الطريق لإجراء الانتخابات ويؤسس لسلام ورخاء مستدامين في ليبيا»، وفق ما نقلت عنه صفحة البعثة الأممية على موقع «فيسبوك».

السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بالعام 2023

بدورها، وجهت السفارة الأميركية لدى ليبيا التهئنة إلى الليبيين لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، متمنية «تعزيز الشراكة القوية» بين البلدين.

وتحدث السفير ريتشارد نورلاند باللغة العربية في مقطع فيديو نشرته السفارة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، قائلًا: «كل عام وأنتم بخير من ليبيا».

