السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بالعام 2023: نتمنى تعزيز الشراكة القوية

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت السفارة الأميركية لدى ليبيا التهئنة إلى الليبيين لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، متمنية «تعزيز الشراكة القوية» بين البلدين.

وتحدث السفير ريتشارد نورلاند باللغة العربية في مقطع فيديو نشرته السفارة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، قائلًا: «كل عام وأنتم بخير من ليبيا».

تبادل ثقافي وتعليمي بين ليبيا والولايات المتحدة

وشارك في التهنئة عدد من العاملين والعاملات في السفارة، بينما قال نائب السفير الأميركي ليزلي أوردمان إن العام 2022 كان عاما مليئا بالمساهمات، في تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والتنمية الاقتصادية والمشاركة المدنية في جميع أنحاء ليبيا.

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أمانٍ أميركية لمستقبل مزدهر لليبيا

أضاف: «بينما نتجه نحو عام جديد، نتطع إلى زيادة تعزيز الشراكة القوية مع الليبيين على الصعيد الوطني وخلق مستقبل مستقر ومزدهر لبلدكم».

وقبل أيام، كشف التقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن ليبيا حلت في المراتب الأخيرة عربيًا من حيث الحصول على التأشيرات إلى الولايات المتحدة.

وتحصل 233 مواطنًا ليبيًا فقط على تأشيرة من السفارة الأميركية خلال العام الماضي، مقارنة مع رعايا دول عربية أخرى تشهد اضطرابات سياسية وأمنية على غرار اليمن وسورية.