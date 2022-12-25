الخارجية الأميركية تكشف عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين في 2021

القاهرة - بوابة الوسط

حلت ليبيا في المراتب الأخيرة عربيا من حيث الحصول على التأشيرات إلى الولايات المتحدة، وفق ما كشف التقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

وتحصل 233 مواطن ليبي فقط على تأشيرة من السفارة الأميركية خلال العام الماضي، مقارنة مع رعايا دول عربية أخرى تشهد اضطرابات سياسية وأمنية على غرار اليمن وسورية مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق في التعداد السكاني بين البلدان المعنية، فيما بلغ إجمالي عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة عالميا حوالي 285 ألفا.

اليمن في الصدارة.. وليبيا الـ15

وحسب التقرير الرسمي الأميركي، فقد جاءت اليمن على المستوى العربي في المرتبة الأولى بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أميركا، بحوالي 4770 تأشيرة، تليها المغرب 3585 تأشيرة، ثم الأردن 2785، تأشيرة ومصر 2230 تأشيرة، ثم الجزائر الخامسة عربيا بـ1922 تأشيرة.

- السفارة الأميركية: لا تغييرات على تأشيرات الليبيين إلى الولايات المتحدة

- الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين

وحصلت لبنان على 1543 تأشيرة، السودان على 783 تأشيرة، بعدها سورية مع 757 تأشيرة والصومال مع 724 تأشيرة، والسعودية مع 701 تأشيرة، والإمارات مع 598 تأشيرة، ثم العراق 576 تأشيرة، والكويت 412 تأشيرة، وتونس 298 تأشيرة، وحلت ليبيا في المرتبة الخامسة عشر بـ 233 تأشيرة، تليها قطر 190 تأشيرة، وجيبوتي 80 تأشيرة، ثم البحرين 66 تأشيرة وموريتانيا 62 تأشيرة، وسلطنة عمان 38 تأشيرة.

وأوضح التقرير أن تأشيرات الهجرة تمكن المواطنين الأجانب من الهجرة إلى الولايات المتحدة للعيش والعمل دون أي من القيود المرتبطة بالتأشيرات لغير المهاجرين. كما تتيح للمهاجرين الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ويجرى منح تأشيرات الهجرة على أساس: العلاقات الأسرية، والعمل، واللجوء أو الاختيار في برنامج الهجرة المتنوعة.

السفارة الأميركية: لا تغييرات في التأشيرات لليبيين

ومطلع ديسمبر الجاري، فندت السفارة الأميركية لدى ليبيا، ما جرى تداوله حول وجود تغييرات بشأن ضوابط منح التأشيرة الأميركية للمسافرين الليبيين. وأكدت السفارة في تدوينة نشرتها عبر «فيسبوك»، أنه لا يوجد أي تغييرات في الوقت الحالي فيما يخص تأشيرات الولايات المتحدة بالنسبة للمسافرين الليبيين، مطالبة الجميع بالرجوع للموقع الإلكتروني للسفارة للاطلاع على ضوابط وشروط الحصول على التأشيرة الأميركية.

وفي 28 أكتوبر الماضي، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان، إن السفارة الأميركية لدى ليبيا ستبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين الدارسين في أميركا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد توقفها لعدة سنوات. وأضافت الوزارة، آنذاك، إن «هذه الجهود ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأميركية والجهود المبذولة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خدمة للصالح العام، ما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية – الأميركية».