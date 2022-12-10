واشنطن: ندعم ليبيا ذات سياة بحكومة منتخبة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الولايات المتحدة، اليوم السبت، دعمها ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وخالية من التدخل الأجنبي، وأن تكون لها حكومة منتخبة ديمقراطيا تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على مكافحة الإرهاب داخل حدودها.

جاء ذلك في تغريدات لحساب سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على موقع «تويتر»، الذي أعاد تغريد بيان وزارة الخارجية الأميركية بشأن اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام.

ونقلت السفارة الأميركية إن واشنطن تعتبر أن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلا عن حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، هي «أساس ضروري لبلد أكثر ازدهارا وسلاما».

- القائم بالأعمال الأميركي: ندعم جهود باتيلي في قيادة حوار بين المؤسسات الليبية

- باتيلي للمشاركين في الحوار الرقمي: أفكاركم وصلت

دعم أميركي لجهود باتيلي في ليبيا

وفي وقت سابق، عبر القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أورديمان، عن دعم بلاده «بشكل كامل» جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية، من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات.

وأعرب الدبلوماسي الأميركي عن سروره بلقاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وقال «نكرر رسالته حول ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية»، حسب تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وعقد باتيلي حوارا رقميا مباشرا، الخميس، مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد ركز على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.