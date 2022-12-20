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السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 10:58 مساء
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إنها تتفهم تعرض حساب وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «تويتر» إلى اختراق، ونشر «معلومات زائفة»، مؤكدة أن «عملية نقل أبوعجيلة محمد مسعود خير المريمي إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير «طائرة بان آم 103» كانت قانونية وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية».

وأضافت السفارة، عبر حسابها على تويتر، أن «عملية النقل هذه جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق أبوعجيلة في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه، واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة».

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السفارة الأميركية: لا نية لرفع أي دعاوى تعويض مستقبلية
وأكدت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة «لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أميركا والمواطنين الأميركيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103».

وأضافت أن هذه الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأميركية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، ولكنها «لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم».

اختراق حساب وزارة الخارجية على «تويتر»
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وقوع خلل في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيرة إلى أن مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة يعمل على استرداد الحساب.

وحدث ليل «الإثنين - الثلاثاء» اختراق لحساب الوزارة بتدوينة ترفض تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى أميركا، المتهم بدور مزعوم في قضية «لوكربي»، واعتبرته يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الليبية، وطالبت بالتحقيق في الواقعة.

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