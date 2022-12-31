باتيلي يأمل «تدارك الفرص الضائعة» في ليبيا خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الليبيين لمناسبة حلول العام الجديد.

وعبر باتيلي عن أمله في أن يكون 2023 «عاما لتدارك الفرص الضائعة، وإيجاد حل سياسي دائم يمهد الطريق لإجراء الانتخابات ويؤسس لسلام ورخاء مستدامين في ليبيا»، وفق ما نقلت عنه صفحة البعثة الأممية على موقع «فيسبوك».

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السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بالعام 2023

وفي وقت سابق اليوم، وجهت السفارة الأميركية لدى ليبيا التهئنة إلى الليبيين لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، متمنية «تعزيز الشراكة القوية» بين البلدين.

وتحدث السفير ريتشارد نورلاند باللغة العربية في مقطع فيديو نشرته السفارة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، قائلًا: «كل عام وأنتم بخير من ليبيا».