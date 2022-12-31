تفكيك متفجرات ومخلفات حرب في زريق بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

انتشل فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بفرع جهاز المباحث الجنائية كمية من مخلفات الحرب بمنطقة زريق بمدينة مصراتة، اليوم السبت.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إن الفريق التابع للمنطقة الوسطى ولإدارة الشؤون الفنية انتشل مخلفات الحرب هذه في مواقع مختلفة، وذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بوجودها.

نقل مخلفات الحرب إلى وحدات تخزين تمهيدًا لإتلافها

وفور وصول الفريق إلى الموقع، باشر عناصره بالتعامل مع هذه المخلفات ونقلها إلى وحدات التخزين إلى حين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.

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وحتى نهاية ديسمبر من العام 2021، بلغ العدد الإجمالي لضحايا الألغام ومخلفات الحرب في ليبيا 298 شخصاً منهم 278 رجلاً و20 امرأة، وأصيب من هذا العدد 174 شخصاً، فيما قتل 124 آخرون، حسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.