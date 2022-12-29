شاهد في «اقتصاد بلس»: تصدير الجزائر للكهرباء إلى ليبيا.. هل يحل الأزمة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، الضوء على إعلان الجزائر استعدادها لتصدير الكهرباء إلى ليبيا لسد العجز المسجل في البلاد، على وقع استمرار أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار، خاصة في فيصل الصيف.

جاء الإعلان الجزائري، خلال زيارة وفد من الشركة العامة للكهرباء «جيكول» برئاسة المدير العام عبدالحميد المنفوخ إلى الجزائر منذ الثلاثاء الماضي، التقى خلالها المدير العام لشركة الكهرباء الجزائرية «سونلغاز»، مراد عجال، وفق بيان للشركة.

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الكهرباء من الجزائر ومشروعات في ليبيا

وفتح البرنامج نقاشا حول إمكانية أن يكون تصدير الجزائر للكهرباء إلى ليبيا حلاً للأزمة المتفاقمة في البلاد، خاصة مع إعلان الشركة العامة للكهرباء بشكل متواتر عن مشروعات جديدة، وإجراء صيانة لبعض المحطات، في حين تقول الشركة إنها تهدف لصيانة أكثر من 21 عَمرة قبل صيف 2023، من خلال عقود مع شركات أجنبية جرى تجهيزها وتحتاج لتعزيز مالي.

وفي محاولة لخلق مجالات بديلة لإنتاج الطاقة، بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، مع المدير الإقليمي لشركة «توتال» الفرنسية باسكال برينت، في السابع من ديسمبر الجاري، مشروع إنتاج 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية، الذي سيكون أول مشروع للطاقة البديلة الصديقة للبيئة في ليبيا.

إنفاق دون حلول

وفي تقريره السنوي عن العام 2021، قال ديوان المحاسبة إن تعاقدات الشركة العامة للكهرباء خلال 2021 تجاوزت 16 مليار دينار، في حين يزيد إجمالي العقود المبرمة منذ العام 2001 وحتى 2021 على 35 مليار دينار.

وتشهد أنحاء البلاد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وهو ما يثير استياءً شعبيًا، خاصة في ظل إقرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أسعارًا جديدة لاستهلاك الكهرباء.

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