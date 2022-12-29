  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «اقتصاد بلس»: تصدير الجزائر للكهرباء إلى ليبيا.. هل يحل الأزمة؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 11:35 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: تصدير الجزائر للكهرباء إلى ليبيا.. هل يحل الأزمة؟
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 29 ديسمبر 2022
alwasat radio

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، الضوء على إعلان الجزائر استعدادها لتصدير الكهرباء إلى ليبيا لسد العجز المسجل في البلاد، على وقع استمرار أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار، خاصة في فيصل الصيف.

جاء الإعلان الجزائري، خلال زيارة وفد من الشركة العامة للكهرباء «جيكول» برئاسة المدير العام عبدالحميد المنفوخ إلى الجزائر منذ الثلاثاء الماضي، التقى خلالها المدير العام لشركة الكهرباء الجزائرية «سونلغاز»، مراد عجال، وفق بيان للشركة.

- المجلس الأعلى للطاقة يؤجل النظر في الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء
- المشاي يعد بتوفير احتياجات محطات الكهرباء لإدخال كامل وحدات التوليد إلى الخدمة

الكهرباء من الجزائر ومشروعات في ليبيا
وفتح البرنامج نقاشا حول إمكانية أن يكون تصدير الجزائر للكهرباء إلى ليبيا حلاً للأزمة المتفاقمة في البلاد، خاصة مع إعلان الشركة العامة للكهرباء بشكل متواتر عن مشروعات جديدة، وإجراء صيانة لبعض المحطات، في حين تقول الشركة إنها تهدف لصيانة أكثر من 21 عَمرة قبل صيف 2023، من خلال عقود مع شركات أجنبية جرى تجهيزها وتحتاج لتعزيز مالي.

وفي محاولة لخلق مجالات بديلة لإنتاج الطاقة، بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، مع المدير الإقليمي لشركة «توتال» الفرنسية باسكال برينت، في السابع من ديسمبر الجاري، مشروع إنتاج 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية، الذي سيكون أول مشروع للطاقة البديلة الصديقة للبيئة في ليبيا.

إنفاق دون حلول
وفي تقريره السنوي عن العام 2021، قال ديوان المحاسبة إن تعاقدات الشركة العامة للكهرباء خلال 2021 تجاوزت 16 مليار دينار، في حين يزيد إجمالي العقود المبرمة منذ العام 2001 وحتى 2021 على 35 مليار دينار.

وتشهد أنحاء البلاد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وهو ما يثير استياءً شعبيًا، خاصة في ظل إقرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أسعارًا جديدة لاستهلاك الكهرباء.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا
ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف

ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف
بريطانيا تزود أوكرانيا بأجهزة لإبطال مفعول القنابل​

بريطانيا تزود أوكرانيا بأجهزة لإبطال مفعول القنابل​
بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023

بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023
حصاد 2022: «القرقني والزناد وسالمة» يضيئون المشهد الرياضي

حصاد 2022: «القرقني والزناد وسالمة» يضيئون المشهد الرياضي
جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي أو التسليم بسياسة الأمر الواقع

جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي أو التسليم بسياسة الأمر الواقع
جورجيت غانيون: عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئيًا بتاورغاء

جورجيت غانيون: عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئيًا بتاورغاء
وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان
في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023

في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023
بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا

بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا
أيرلينغ هالاند أسرع لاعب يصل لـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي

أيرلينغ هالاند أسرع لاعب يصل لـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي
الرقابة الإدارية لمؤسسة النفط: لا معاملات مالية أو تحويلات إلا بعد اعتماد ميزانية 2023

الرقابة الإدارية لمؤسسة النفط: لا معاملات مالية أو تحويلات إلا بعد اعتماد ...
منظمة بالأوروغواي تنقذ الخيول من أطباق موائد الفرنسيين

منظمة بالأوروغواي تنقذ الخيول من أطباق موائد الفرنسيين
البعثة الأممية تكذب تقارير تزعم تخطيط باتيلي لإعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة

البعثة الأممية تكذب تقارير تزعم تخطيط باتيلي لإعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة...
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»

المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»
انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس

انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس
الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك الأجنبي

الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك ...
شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من القاهرة

شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيب خلية في محطة كهرباء غدوة
تركيب خلية في محطة كهرباء غدوة
الأولى في ليبيا.. جامعة طرابلس تحصل على شهادة «الآيزو»
الأولى في ليبيا.. جامعة طرابلس تحصل على شهادة «الآيزو»
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: ترتيبات لإطلاق منصور ضو خلال ساعات
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: ترتيبات لإطلاق منصور ضو خلال ساعات
بريطانيا ترفع السرية عن وساطة مانديلا بين بلير والقذافي في قضية «لوكربي»
بريطانيا ترفع السرية عن وساطة مانديلا بين بلير والقذافي في قضية ...
الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا
الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
حفتر يمنح عامر الجقم رتبة فريق
حفتر يمنح عامر الجقم رتبة فريق...
المزيد
فرانس برس: جدل مستمر في ليبيا بعد تسليم أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة
فرانس برس: جدل مستمر في ليبيا بعد تسليم أبو عجيلة مسعود ......
تشاووش أوغلو: لا جهة فاعلة أخرى في ليبيا يمكنها لعب دور تركيا
تشاووش أوغلو: لا جهة فاعلة أخرى في ليبيا يمكنها لعب دور ......
تونس تتطلع للحصول على النفط الليبي بأسعار تفاضلية وعقود طويلة المدى
تونس تتطلع للحصول على النفط الليبي بأسعار تفاضلية وعقود ......
الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا
الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا...
بريطانيا ترفع السرية عن وساطة مانديلا بين بلير والقذافي في قضية «لوكربي»
بريطانيا ترفع السرية عن وساطة مانديلا بين بلير والقذافي في ......
المزيد