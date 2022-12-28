أبرزها تصدير الكهرباء.. الجزائر تعرض على ليبيا التعاون في مجالات الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الجزائر عن استعدادها لتعزيز التعاون في أربعة مجالات بقطاع الطاقة مع ليبيا، أبرزها إمكانية تصدير الكهرباء لسد العجز المسجل في البلاد.

ويقوم وفد من الشركة العامة للكهرباء «جيكول» برئاسة المدير العام للشركة عبدالحميد محمد المنفوخ بزيارة إلى الجزائر منذ الثلاثاء، التقى خلالها بالمدير العام لشركة الكهرباء الجزائرية «سونلغاز»، مراد عجال وفق بيان للشركة.

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وتباحث الطرفان حول «سبل إعادة بعث علاقات التعاون بين سونلغاز وجيكول»، وأبدى عجال استعداد الجزائر لتقديم خدماته للطرف الليبي في مختلف قطاعات الطاقة، على رأسها مسألة تصدير الكهرباء للجانب الليبي، إضافة إلى مجالات أخرى تشمل صيانة المحطات وشبكات الكهرباء وتشغيلها، وأيضا صيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار، وتدريب العاملين.

ووافقت الشركة الجزائرية على تلبية الاحتياجات الليبية من الكهرباء العام 2021، إذ اتفق الجانبان على تصدير الكهرباء من الجزائر إلى ليبيا عبر شبكة الكهرباء التونسية، بما يصل إلى 200 ميغاواط/ساعة. كما سبق لشركة «سونلغاز» أن حولت في يوليو 2021، ثمانية توربينات لبناء محطة لتوليد الكهرباء في طرابلس، بطاقة 160 ميغاواط.

جلسة مباحثات وفد الشركة العامة للكهرباء مع سونالغاز في الجزائر، 27 ديسمبر 2022. (سونالغاز)

جلسة مباحثات وفد الشركة العامة للكهرباء مع سونالغاز في الجزائر، 27 ديسمبر 2022. (سونالغاز)

جلسة مباحثات وفد الشركة العامة للكهرباء مع سونالغاز في الجزائر، 27 ديسمبر 2022. (سونالغاز)

جلسة مباحثات وفد الشركة العامة للكهرباء مع سونالغاز في الجزائر، 27 ديسمبر 2022. (سونالغاز)