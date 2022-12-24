في احتفالية بطرابلس: منح جائزة حرية الصحافة لـ«شيرين أبوعاقلة»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت اللجنة العليا المنظمة لاحتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022 منح جائزة «السرايا الحمراء» لحرية الصحافة إلى اسم الإعلامية الفلسطينية الراحلة شيرين أبوعاقلة التي قتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو 2022.

وجاء الإعلان عن منح الجائزة لشيرين أبوعاقلة في اختتام الاحتفالية المنعقدة بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم السبت، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

تكريم اسم شيرين أبوعاقلة لدورها الإعلامي

وصدر قرار منح الجائزة بالإجماع تكريما لشيرين أبوعاقلة، لتحمل أول دورة سنوية للجائزة اسم الإعلامية الشهيدة، حسب اللجنة المسؤولة عن التكريم.

إلى ذلك، استقبل الدبيبة وزراء وكبار مسؤولي الإعلام بجامعة الدول العربية، عقب اجتماعهم بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، ضمن اختتام احتفال «طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022».

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السفير خطابي: طرابلس جديرة بأن تكون عاصمة للإعلام العربي

وصباح اليوم، انطلقت أعمال اجتماع وزراء الإعلام العرب بمجمع قاعات ريكسوس بطرابلس، وخلالها عبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد خطابي عن شكره للجهات الليبية المنظمة على حُسن تنظيم الفعالية. وقال: «نهنئ طرابلس بجدارتها على هذا الاختيار كعاصمة للإعلام العربي».

ومن جانبه، دعا وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي إلى تنسيق المواقف العربية لحل الإشكاليات التي دامت عقود.