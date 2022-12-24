شاهد.. انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت منذ قليل، أعمال اجتماع وزراء الإعلام العرب بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس، ضمن فعاليات اختتام طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022.

وعبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد خطابي، ممثل الأمانة العامة للجامعة، عن شكره للجهات الليبية المنظمة على حُسن تنظيم هذه الفعالية. وقال: «نهنئ طرابلس بجدارتها على هذا الاختيار كعاصمة للإعلام العربي».

من جهته، دعا وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي إلى تنسيق المواقف العربية لحل الإشكاليات التي دامت عقود.

وقبل بدء الاجتماع، استقبل وزير الدولة للاتصال بمقر انعقاد اجتماع وزراء الإعلام العرب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام بالجامعة.

كما استقبل اللافي كلًا من وزراء الإعلام الفلسطيني والناطق باسم الحكومة نبيل أبوردينة، ووزير الإعلام الصومالي داوود جامع، ووكيلة وزارة الإعلام الجزائرية فوزية بن دالي، ورئيس الوفد الموريتاني محمد أفكو، المشاركين في اجتماع وزراء الإعلام العرب.