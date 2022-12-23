الدبيبة يتعهد بدعم مبادرات ورؤى التحول نحو الاتصال الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بدعم كل مبادرات ورؤى التحول نحو الاتصال الحكومي وتأسيسه في القطاعات والهيئات كافة، معتبرًا أن الاتصال الحكومي بات عنصرًا أساسيًا يقاس من خلاله نجاح الحكومات وكفاءتها خصوصًا في الوضع الليبي.

وقال الدبيبة، خلال كلمته في منتدى الاتصال الحكومي ضمن أيام طرابلس الإعلامية، اليوم الجمعة، إن حكومة الوحدة نجحت في إطلاق رؤية جديدة في ملف الإعلام من خلال تأسيس الاتصال الحكومي باعتباره خدمة تقدمها الحكومة لمواطنيها عبر إشراكهم في كل المعلومات والبيانات والقرارات وليس استخدامه كوسيلة للترويج والتسويق والتضليل.

- إقامة ملتقى صناع المحتوى العرب ضمن «أيام طرابلس الإعلامية»

- طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022

ورأى الدبيبة أن الحكومة قدمت نفسها بصورة مختلفة عن كل الحكومة السابقة في ليبيا، من خلال تأسيس خدمات الاتصال الحكومي على أساس التفاعل الإيجابي مع الشعب الليبي، وتأسيس منصات حديثة تنسجم مع متطلبات العصر الحديث ونشر البيانات المالية عن الإنفاق الحكومي بشكل منظم.

الدبيبة يتحدث خلال منتدى الاتصال الحكومي في طرابلس، 23 ديسمبر 2022. (صورة من بث مباشر)

الدبيبة يتحدث خلال منتدى الاتصال الحكومي في طرابلس، 23 ديسمبر 2022. (صورة من بث مباشر)